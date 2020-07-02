В УПЦ подсчитали, что аборты уносят минимум в 10 раз больше жизней, чем коронавирус

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщили, что аборты уносят во много раз больше жизней, чем коронавирус.

Так, на Украине число смертей от коронавируса за четыре месяца составило 1,2 тыс. Но только за месяц лишают жизни более 6 тыс. детей до их появления на свет, то есть превышение составляет десятки раз, в зависимости от того, за какой период считать смерти от коронавируса.

В епархии отмечают, что убиваемые в утробе матери младенцы страдают больше, чем те, кто болен коронавирусом.

В России ежемесячно лишают жизни в утробе матери около 50 тыс. детей, а за время эпидемии коронавируса были убиты около 200 тыс. Это в 20 раз больше, чем число смертей от коронавируса.

В начале июня сообщалось, что в течение весны в мире было сделано более 10 млн абортов, что в 27 раз превысило число смертей от коронавируса.

В конце мая в рабочей группе ООН по проблеме дискриминации женщин призвали ни в коем случае не уменьшать число абортов из-за коронавируса и считают их "ключевым компонентом приоритетов ООН в борьбе с пандемией COVID-19". Ранее с таким же призывами выступали западные политики.