07 Октября 2020
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дитя мать младенец руки (2012) | Фото:

В УПЦ подсчитали, что аборты уносят минимум в 10 раз больше жизней, чем коронавирус

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщили, что аборты уносят во много раз больше жизней, чем коронавирус.
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Так, на Украине число смертей от коронавируса за четыре месяца составило 1,2 тыс. Но только за месяц лишают жизни более 6 тыс. детей до их появления на свет, то есть превышение составляет десятки раз, в зависимости от того, за какой период считать смерти от коронавируса.

В епархии отмечают, что убиваемые в утробе матери младенцы страдают больше, чем те, кто болен коронавирусом.

В России ежемесячно лишают жизни в утробе матери около 50 тыс. детей, а за время эпидемии коронавируса были убиты около 200 тыс. Это в 20 раз больше, чем число смертей от коронавируса.

В начале июня сообщалось, что в течение весны в мире было сделано более 10 млн абортов, что в 27 раз превысило число смертей от коронавируса.

В конце мая в рабочей группе ООН по проблеме дискриминации женщин призвали ни в коем случае не уменьшать число абортов из-за коронавируса и считают их "ключевым компонентом приоритетов ООН в борьбе с пандемией COVID-19". Ранее с таким же призывами выступали западные политики.

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В УПЦ подсчитали, что аборты уносят минимум в 10 раз больше жизней, чем коронавирус

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Теги: УПЦ, аборт, коронавирус



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