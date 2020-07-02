Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Белоруссии

Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом. Во время торжественного вручения государственных наград, президент Белоруссии заявил: "На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту".

С начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 62 424 жителей Белоруссии. Скончались 398 пациентов, выздоровели — 47 553 человека.

В стране не вводились жесткие карантинные меры. Лукашенко говорил, что Белоруссия не может себе позволить остановить экономику, в то же время он призывал не сгущать краски и не впадать в психоз по поводу коронавируса.