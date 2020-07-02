Пермскому краю разрешили выйти на второй этап снятия "ковидных" ограничений

Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений по COVID-19, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Решение было принято в связи с тем, что уже четыре дня подряд основные показатели для изменения ограничений соответствуют второму этапу. ​ Коэффициент распространения болезни составляет на 1 июля 0,8 (при норме 0,8). Охват тестированием населения составил 166,1 на 100 тыс. населения в день (при норме – не менее 90). Показатель "наличие свободного коечного фонда" составляет 83,9%.

"Считаем возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу", - говорится в письме замруководителя федерального Роспотребнадзора Ирины Брагиной.

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На втором этапе возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами на площади до 800 кв. м. С 1 июля уже возобновили работу автошколы, языковые курсы, музеи и библиотеки.