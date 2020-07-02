В Кремле не драматизируют ситуацию с протестным голосованием по поправкам в НАО

В Кремле не драматизируют ситуацию с протестным голосованием по поправкам в Конституцию в Ненецком автономном округе. Об этом заявил "Интерфаксу" источник, близкий к администрации президента.

По его словам, в 1993 году на референдуме по Конституции против высказывались избиратели в 17-ти регионах, а сейчас против только один субъект федерации.

По данным ЦИК, в НАО против поправок выступили 55,25% избирателей, а за - 43,78%. Ранее сообщалось, что протестное голосование по поправкам показывает Коми, однако по мере обработки бюллетеней ситуация там выправилась.

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев связал протестное голосование в НАО с тем, что многие жители региона не хотят объединяться с Архангельской областью.

Напомним, идея объединения с соседним регионом вызвала резкий протест в НАО. После акций недовольства власти заявили, что отказываются от этой инициативы.