07 Октября 2020
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Спорт Свердловская область
&quot;Автомобилист&quot; - &quot;Сибирь&quot; (2020) | Фото: hc-avto.ru

ХК "Автомобилист" начнет готовиться к сезону в середине июля

Хоккейный клуб "Автомобилист" на своем официальном сайте опубликовал план подготовки к предстоящему сезону. Екатеринбургская команда выйдет из отпуска 14 июля.
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Далее в течение трех дней игроки будут проходить медицинский осмотр, а с 17 по 31 июля "Автомобилист" проведет тренировочные сборы на базе в поселке Рефтинский. Затем запланированы два контрольных матча, соперники по ним и даты игр будут объявлены позже.

С 10 по 14 августа уральская команда примет участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске, где сыграет против местного "Металлурга", хабаровского "Амура", новосибирской "Сибири" и китайского "Куньлуня". А 20 августа в Екатеринбурге состоится контрольный матч против челябинского "Трактора".

Наконец, с 23 по 26 августа "Автомобилист" выступит на Кубке губернатора Челябинской области. Кроме хозяев турнира "Трактора" соперниками станут "Сибирь" и нижнекамский "Нефтехимик".

Напомним, в апреле этого года новым главным тренером "Автомобилиста" был назначен известный канадский специалист Билл Питерс.

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ХК "Автомобилист" начнет готовиться к сезону в середине июля

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Теги: Автомобилист, сезон, подготовка, Екатеринбург



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