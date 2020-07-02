В Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Со 2 июля в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

"Указ введён в связи с введением чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территориях Абыйского и Нижнеколымского районов, длительным установившимся IV-V классом пожарной опасности в лесах, увеличением количества и площади лесных пожаров в результате неблагоприятных погодных условий с сухими грозами на территориях центральных, заречных и западных районов республики", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Сейчас в Якутии тушат 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях на территории общей площадью 1519 га. За прошедшие сутки ликвидировано четыре пожара на площади 153 га.