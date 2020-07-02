Лекарство от коронавируса поступило в восемь больниц Прикамья

Производителю лекарственного препарата "Авифавир" направили заявку на поставку препарата в перепрофилированные медицинские организации Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По словам министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой, в настоящий момент "Авифавир" имеется в перепрофилированных отделениях краевой инфекционной больницы, краевой клинической больницы, больницы имени С.Н. Гринберга, городской больницы №6, больницы Лысьвенского городского округа, Осинской и Октябрьской ЦРБ и Чайковской ЦГБ.

"В ближайшее время препарат планируется к поставке в количестве 50 упаковок в перепрофилированные отделения краевого кардиодиспансера, больницы им. С.Н. Гринберга, краевой больницы им. Вагнера в Березниках, госпиталя ветеранов войн, Пермской ЦРБ и больницы Соликамска", - сообщила Мелехова. Она также подчеркнула, что во всех перепрофилированных отделениях применяются современные, утвержденные Минздравом РФ схемы лечения коронавируса. Специалисты министерства ведут постоянный мониторинг наличия лекарственных препаратов в этих отделениях.



Напомним, "Авифавир" получил одобрение Минздрава РФ 30 мая. Это первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях против COVID-19. Препарат продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова.