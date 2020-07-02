07 Октября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
форум Дорога 2019, Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

"Вся ее жизнь и карьера были связаны с Екатеринбургом". Куйвашев принес соболезнования в связи со смертью Дерягиной

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам депутата Екатеринбургской городской думы Елены Дерягиной. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Вся ее жизнь и карьера были неразрывно связаны с Екатеринбургом, с родной Свердловской областью, она проявила себя как талантливый организатор культурно-образовательной деятельности, чуткий и внимательный педагог. Большое внимание Елена Евгеньевна уделяла поддержке молодежных инициатив и воспитанию юных талантов, под ее руководством Дом детского творчества дважды становился лауреатом всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей", - отметил Евгений Куйвашев.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Также губернатор подчеркнул, что добрые дела и начинания Дерягиной неоднократно получали народную поддержку – жители Екатеринбурга четырежды избирали ее в состав городской думы. Долгое время депутат возглавляла комиссию по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политики.

Как сообщало Накануне.RU, народная избранница скончалась сегодня ночью в городской больнице №6, у 64-летней Дерягиной оторвался тромб. Свои соболезнования также выразили глава Екатеринбурга Александр Высокинский, администрация уральской столицы, депутаты и аппарат гордумы.

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"Вся ее жизнь и карьера были связаны с Екатеринбургом". Куйвашев принес соболезнования в связи со смертью Дерягиной

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Теги: Куйвашев, Дерягина, соболезнования, депутат



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Развитие сюжета:

Ранее 04.07.2020 13:46 Мск Имя Елены Дерягиной присвоят Дому детского творчества Ленинского района Екатеринбурга

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