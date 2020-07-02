СМИ сообщили о закрытом режиме рассмотрения дела сестер Хачатурян
Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в закрытом режиме.
Как пояснил источник ТАСС, в материалах неоднократно упоминается об издевательствах и насилии отца над дочерьми.
По его словам, дело младшей сестры в случае утверждения постановления о назначении принудительного лечения "тем более" будет рассмотрено в закрытом режиме.
В настоящее время уголовное дело в отношении Кристины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении третей сестры - с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.
Напомним, в начале года, после отказа Генпрокуратуры передавать в суд дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, их повторно допросили и назначили новые психолого-психиатрические экспертизы.
Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение, так как выводы следствия не содержат всестороннюю оценку доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего.
В конце июня Следственный комитет России завершил дополнительное расследование дела. По словам адвоката, следствие отказалось переквалифицировать действия сестер Хачатурян на самооборону.