СМИ сообщили о закрытом режиме рассмотрения дела сестер Хачатурян

Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в закрытом режиме.

Как пояснил источник ТАСС, в материалах неоднократно упоминается об издевательствах и насилии отца над дочерьми.

По его словам, дело младшей сестры в случае утверждения постановления о назначении принудительного лечения "тем более" будет рассмотрено в закрытом режиме.

В настоящее время уголовное дело в отношении Кристины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении третей сестры - с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

Напомним, в начале года, после отказа Генпрокуратуры передавать в суд дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, их повторно допросили и назначили новые психолого-психиатрические экспертизы.

Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение, так как выводы следствия не содержат всестороннюю оценку доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего.

В конце июня Следственный комитет России завершил дополнительное расследование дела. По словам адвоката, следствие отказалось переквалифицировать действия сестер Хачатурян на самооборону.