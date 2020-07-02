Суд по избранию Порошенко меры пресечения превратился в цирк

Печерский районный суд Киева, который должен избрать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о незаконном назначении замглавы СВР Сергея Семочко, перенесен на 8 июля.

Как сообщало Накануне.RU, вчера на суде Порошенко заявил, что у власти в стране преступники. А его сопровождала большая группа поддержки и в суде, и на улице перед зданием.

Само заседание суда превратилось в шоу. Порошенко вел себя абсолютно развязно и без малейшего уважения к суду, видимо, понимая, что ему ничего не грозит. Причем постоянные перебивания судьи и прокурора были еще самым мягким проявлением хамства со стороны олигарха.

"Отпустите его [прокурора] в туалет, он обосрался", - сказал Порошенко, добавив: "Обосрался, сука".

"Это вообще не прокурор", - в другой раз сказал олигарх.

"Отдышитесь, вы захекались", - прокомментировал как-то речь прокурора Порошенко.

Власти изначально устроили цирк, поскольку прокуратура требовала "меры пресечения" в виде личного обязательства в рамках срока досудебного расследования до 10 июля, то есть всего на 8 дней. А после объявления о переносе это стало еще более смехотворным.

"Над ними смеется вся страна, вся Европа, потому что они хотят избирать меру пресечения на два дня", - съязвил Порошенко.

В итоге украинская власть выставила себя на посмешище. Стало окончательно ясно, что Порошенко никто всерьез преследовать не будет и он даже может укрепить свои позиции.

Политолог Михаил Погребинский заявил, что Зеленский просто боится посадить Порошенко, к тому же рассматривая его как удобного оппонента - своего рода пугало, которым можно пугать избирателя, чтобы он проголосовал не за него, а за Зеленского. Ранее на этом обжегся Виктор Янукович, который считал неонацистов наилучшим спарринг-партнером, за которых люди никогда не проголосуют, а выберут Януковича.