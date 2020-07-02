Суд обязал КУМЗ обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в водохранилище Волковское

Межрайонная природоохранная прокуратура Свердловской области провела проверку на ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" на предмет соблюдения природоохранного законодательства.

Установлено, что в составе сточных вод, сбрасываемых заводом в водохранилище Волковское, расположенное на реке Исеть, содержатся такие вещества как: нефтепродукты, марганец, железо, алюминий в количестве, превышающем нормативы в несколько раз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, это не первый случай нарушения заводом природоохранного законодательства. Превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ фиксировались при сбросе сточных вод в ноябре и декабре 2019 г.

Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать ОАО "КУМЗ" обеспечить нормативную степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водохранилище Волковское. Исковое требование было удовлетворено.

После вступления в силу решения суда прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений.