Завод "Соллерс" во Владивостоке переходит на четырехдневную неделю

Автозавод "Соллерс" во Владивостоке перешел на четырехдневную рабочую неделю, сотрудникам пропорционально сократили зарплату, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сокращение — это реакция на снижение спроса, который сегодня наблюдается по всему миру и касается всех автозаводов", - заявили в пресс-службе.

На Дальнем Востоке "Соллерс" в рамках совместного предприятия с Mazda собирает с 2012 года Mazda CX5 и Mazda 6.

Ранее другая "дочка" "Соллерс" – Ульяновский автомобильный завод – взяла в "Сбербанке" кредит на 3 млрд руб. в рамках программы по поддержке системообразующих предприятий.

"Кредитные средства в размере 3 млрд рублей будут направлены на выплату зарплаты, закупку сырья, материалов и комплектующих и другие обязательные платежи", - сообщили тогда в пресс-службе УАЗ.