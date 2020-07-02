Избирком Прикамья подвел предварительные итоги голосования

В Избирательной комиссии Пермского края подвели предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки поддержали 70,75% проголосовавших в регионе (734 тыс. человек), против – 28,27% (293,6 тыс. человек). Явка избирателей в регионе составила 52,5%. Показатели в среднем по России: "за" – 77,93%, против – 21,26%, явка – 65%.

Председатель Общественной палаты края Дмитрий Красильников сообщил, что за время голосования поступило более 50 звонков с жалобами на возможные нарушения, подтвердились 24 из них. Они носили технический характер и никак не повлияли на ход и результат голосования. Несколько жалоб были на давление со стороны работодателей. Сейчас жалобы проверяет прокуратура, если они подтвердятся, виновные будут наказаны.