07 Октября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

Избирком Прикамья подвел предварительные итоги голосования

В Избирательной комиссии Пермского края подвели предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки поддержали 70,75% проголосовавших в регионе (734 тыс. человек), против – 28,27% (293,6 тыс. человек). Явка избирателей в регионе составила 52,5%. Показатели в среднем по России: "за" – 77,93%, против – 21,26%, явка – 65%.

Председатель Общественной палаты края Дмитрий Красильников сообщил, что за время голосования поступило более 50 звонков с жалобами на возможные нарушения, подтвердились 24 из них. Они носили технический характер и никак не повлияли на ход и результат голосования. Несколько жалоб были на давление со стороны работодателей. Сейчас жалобы проверяет прокуратура, если они подтвердятся, виновные будут наказаны.

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Избирком Прикамья подвел предварительные итоги голосования

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Теги: Конституция РФ, голосование



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