В России выявлено 6760 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 047 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.
Вот как распределились новые случаи заболевания по регионам:
Москва - 662
Московская область - 317
Ханты-Мансийский АО - 266
Санкт-Петербург - 258
Иркутская область - 243
Нижегородская область - 234
Свердловская область - 224
Ямало-Ненецкий АО - 197
Республика Калмыкия - 194
Воронежская область - 154
Мурманская область - 139
Красноярский край - 137
Челябинская область - 134
Архангельская область - 116
Республика Тыва - 112
Ульяновская область - 105
Саратовская область - 99
Ставропольский край - 93
Новосибирская область - 92
Ростовская область - 90
Волгоградская область - 89
Хабаровский край - 86
Омская область - 79
Оренбургская область - 76
Тюменская область - 76
Алтайский край - 75
Приморский край - 75
Тульская область - 74
Пензенская область - 73
Самарская область - 73
Карачаево-Черкесская Республика - 69
Ивановская область - 68
Республика Алтай - 64
Республика Дагестан - 63
Чувашская Республика - 60
Краснодарский край - 59
Пермский край - 58
Ленинградская область - 57
Томская область - 57
Курская область - 55
Белгородская область - 54
Брянская область - 54
Калужская область - 51
Забайкальский край - 51
Республика Коми - 50
Владимирская область - 48
Кабардино-Балкарская Республика - 48
Республика Саха (Якутия) - 48
Камчатский край - 48
Новгородская область - 47
Республика Адыгея - 46
Псковская область - 45
Республика Башкортостан - 45
Тамбовская область - 44
Тверская область - 44
Магаданская область - 42
Ярославская область - 41
Республика Карелия - 41
Кемеровская область - 41
Рязанская область - 40
Смоленская область - 40
Курганская область - 40
Республика Татарстан - 39
Липецкая область - 36
Республика Мордовия - 36
Орловская область - 35
Астраханская область - 35
Республика Бурятия - 34
Республика Хакасия - 31
Амурская область - 31
Республика Марий Эл - 30
Кировская область - 30
Сахалинская область - 25
Костромская область - 21
Республика Северная Осетия - 21
Республика Ингушетия - 19
Удмуртская Республика - 19
Вологодская область - 18
Калининградская область - 17
Чеченская Республика - 13
Республика Крым - 7
Еврейская АО - 2
Севастополь - 1