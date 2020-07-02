07 Октября 2020
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Общество В России
лаборатория, стопкоронавирус, инфекция, знак, больница (2020) | Фото: пресс-служба РМК

В России выявлено 6760 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 047 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.

Вот как распределились новые случаи заболевания по регионам:

 Москва - 662

 Московская область - 317

 Ханты-Мансийский АО - 266

 Санкт-Петербург - 258

 Иркутская область - 243

 Нижегородская область - 234

 Свердловская область - 224

 Ямало-Ненецкий АО - 197

 Республика Калмыкия - 194

 Воронежская область - 154

 Мурманская область - 139

 Красноярский край - 137

 Челябинская область - 134

 Архангельская область - 116

 Республика Тыва - 112

 Ульяновская область - 105

 Саратовская область - 99

 Ставропольский край - 93

 Новосибирская область - 92

 Ростовская область - 90

 Волгоградская область - 89

 Хабаровский край - 86

 Омская область - 79

 Оренбургская область - 76

 Тюменская область - 76

 Алтайский край - 75

 Приморский край - 75

 Тульская область - 74

 Пензенская область - 73

 Самарская область - 73

 Карачаево-Черкесская Республика - 69

 Ивановская область - 68

 Республика Алтай - 64

 Республика Дагестан - 63

 Чувашская Республика - 60

 Краснодарский край - 59

 Пермский край - 58

 Ленинградская область - 57

 Томская область - 57

 Курская область - 55

 Белгородская область - 54

 Брянская область - 54

 Калужская область - 51

 Забайкальский край - 51

 Республика Коми - 50

 Владимирская область - 48

 Кабардино-Балкарская Республика - 48

 Республика Саха (Якутия) - 48

 Камчатский край - 48

 Новгородская область - 47

 Республика Адыгея - 46

 Псковская область - 45

 Республика Башкортостан - 45

 Тамбовская область - 44

 Тверская область - 44

 Магаданская область - 42

 Ярославская область - 41

 Республика Карелия - 41

 Кемеровская область - 41

 Рязанская область - 40

 Смоленская область - 40

 Курганская область - 40

 Республика Татарстан - 39

 Липецкая область - 36

 Республика Мордовия - 36

 Орловская область - 35

 Астраханская область - 35

 Республика Бурятия - 34

 Республика Хакасия - 31

 Амурская область - 31

 Республика Марий Эл - 30

 Кировская область - 30

 Сахалинская область - 25

 Костромская область - 21

 Республика Северная Осетия - 21

 Республика Ингушетия - 19

 Удмуртская Республика - 19

 Вологодская область - 18

 Калининградская область - 17

 Чеченская Республика - 13

 Республика Крым - 7

 Еврейская АО - 2

 Севастополь - 1

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В России выявлено 6760 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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