07 Октября 2020
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Общество Свердловская область
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

На Среднем Урале 224 новых случая заражения COVID-19. 123 выздоровели

На Среднем Урале зафиксировано 224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 92 заболевших приходится на Екатеринбург, остальные являются жителями других городов Свердловской области.

По данным на 2 июля в регионе количество заболевших COVID-19 составляет - 13 тыс. 272. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, 116 из 148 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 695 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Также в регионе второй день подряд фиксируется шесть летальных исходов от вируса. Всего в области от коронавируса скончалось 107 человек.

За последние сутки в связи с выздоровлением выписано еще 123 свердловчанина. Количество выздоровевших увеличилось до 7 тыс. 737 человек.

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На Среднем Урале 224 новых случая заражения COVID-19. 123 выздоровели

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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