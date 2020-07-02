07 Октября 2020
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Полиция ликвидировала "автономную зону" в центре Сиэтла

Полиция ликвидировала самопровозглашенную "автономную зону Капитолийского холма" в городе Сиэтл (штат Вашингтон, США).

Разгон протестующих в центральном районе Сиэтла прошел 1 июля по указу мэра города. В операции были задействованы около 100 полицейских. Задержано несколько десятков человек. Все протестующие, которые обнаруживались на территории "автономной зоны", объявлялись нарушителями режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщает Regnum.

Напомним, ранее участники акций протеста против расизма поставили в центре города заграждения, установили палатки. Местные власти дали указание полиции покинуть район, чтобы снизить напряженность, после чего здание полицейского участка было занято протестующими.

Ночью 29 июня в так называемой "автономной зоне Капитолийского холма" произошла стрельба, один человек погиб. Кроме того, в стычках внутри этой зоны и рядом с ней погибли двое подростков, несколько человек пострадали.

Митинги и погромы продолжаются в США второй месяц. Поводом для их начала стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда: его во время задержания задушили полицейские.

В начале июня в Сиэтле мужчина на машине въехал в толпу протестующих, собравшихся в районе городского Капитолийского холма. После этого водитель выбрался из автомобиля и открыл стрельбу по демонстрантам, по данным полиции, он ранил одного из митингующих в руку. Полиция Сиэтла сообщила, что нападавший арестован.

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Полиция ликвидировала "автономную зону" в центре Сиэтла

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Теги: сиэтл, автономная зона, сша, протесты в сша



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