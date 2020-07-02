World Athletics снова отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF или World Athletics) снова ответила отказом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в просьбе отсрочить дату по выплате штрафа по делу Данила Лысенко.

Пресс-служба организации сообщила, что данный запрос был направлен ещё месяц назад.

"Мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена", - сообщили ТАСС в World Athletics.

Напомним, что российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом с конца 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА. В 2018 году лучший российский прыгун в высоту Данил Лысенко был отстранён IAAF за нарушение антидопинговых правил. В том году спортсмен трижды пропустил допинг-тест (речь идёт о заполнении документов в электронной системе АДАМС), нарушив правило доступности. ВФЛА по данному делу была обязана выплатить штраф в размере 5 млн долларов, а крайний срок был намечен на 1 июля 2020 года. Если штраф не будет погашен, спортсмены из России не смогут участвовать в международных стартах даже в качестве нейтральных.

Как отмечает RT, общая сумма необходимой выплаты составляет 11,6 млн долларов, из них 5 млн — сам штраф, 5 млн — сумма на депозите в качестве условного штрафа, ещё 1,6 млн составляют расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.