Число заболевших коронавирусом в "тюменской матрешке" приближается к 19 тысячам

За прошедшие сутки в регионах "тюменской матрешки" выявили 539 новых случаев коронавируса, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Лидером суточного прироста по-прежнему остается Югра. За сутки там было зарегистрировано 266 новых случаев COVID-19 в 15 муниципальных образованиях. Наибольший прирост вновь дал Сургут - там 97 новых заболевших. Также большой рост показали Нижневартовск (37), Когалым (34), Лангепас (25) и Нефтеюганск - 20 случаев.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 53, с симптомами ОРВИ – 173, в бессимптомной форме заболевания – 40.

На Ямале 197 новых случаев COVID-19. На полдень 2 июля в ХМАО и ЯНАО умерли три и один человек соответственно.

В Тюменской области зарегистрировано 76 новых случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области коронавирусом заболели 3 231 человек (18 скончались), в Югре - 9 485 человек (59 умерли), на Ямале - 5 980 человек (40 умерли). Общее число зараженных по всем трем регионам составляет 18 696 человек и 117 летальных случаев.