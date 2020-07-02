07 Октября 2020
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Политика В России Москва
Павел Крашенинников (2016) | Фото:Накануне.RU

Клишас и Крашенинников рассказали, когда поправки в Конституцию вступят в силу

Поправки вступят в силу после подведения ЦИКом официальных итогов голосования, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его мнению, парламент уже на следующей неделе начнет работу над законами во исполнение Конституции, передает РИА Новости.

"Убедительная победа сторонников сильного социального суверенного государства. Голосование без серьезных нарушений", - заявил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию, комментируя голосование.

Кстати, Клишас немного лукавит: еще за пару недель до голосования в Госдуму президентом уже был внесен закон (и нижняя палата одобрила его в первом чтении), где есть ссылки на поправки, как будто они уже вступили в силу.

Другой сопредседатель рабочей группы по поправкам, депутат Павел Крашенинников считает, что результат у голосования "хороший".

"Я расцениваю это как хороший результат. Спокойная, но уверенная информационная работа прошла. Легитимность достаточно высокая. Мне кажется, это хороший результат", - заявил Крашенинников в эфире радио "Говорит Москва". Он высказался и на счет высоких – почти в 100% - результатах в ряде регионов вроде Чечни: "У нас во всех регионах разный результат. Всех уравняли – нет такого. Заставлять, мне кажется, никого у нас не заставишь. Потому что если заставишь, то граждане скорее против проголосуют, мы же знаем нашу ментальность".

Напомним, по данным Центральной избирательной комиссии, 78% пришедших голосовать россиян высказались за принятие поправок.

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Клишас и Крашенинников рассказали, когда поправки в Конституцию вступят в силу

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Теги: андрей клишас, павел крашенинников, поправки в конституцию



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