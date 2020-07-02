В Кремле ответили на призыв сенатора США ввести санкции против Путина

В Кремле прокомментировали заявление сенатора США, предложившего ввести ограничительные меры президента РФ Владимира Путина и властей страны за "сговор" с движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в России).

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "много труднообъяснимого" происходит сейчас в Вашингтоне.

Поправки в оборонный бюджет США, которые предусматривают санкции против Путина, внес сенатор-демократ Боб Менендес. Его поддержала спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

При этом ранее президент Дональд Трамп заявил, что высшее руководство США – он и вице-президент Майкл Пенс, а также глава аппарата Белого дома Марк Мидоус – не получали от разведки сообщений о нападениях на американские войска в Афганистане.

Как отмечал в своем телеграм-канале профессор Никита Кричевский, "утка" с финансированием российской разведкой убийств американских военных раскручивается вовсю - независимо от того, правда это или ложь: "До новой антироссийской истерии рукой подать. Особенно перед выборами. Особенно когда введение новых санкций стало делом техники".