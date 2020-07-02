На "ВСМПО-Ависма" назначен новый гендиректор. Прежний обещал сокращения

Новым генеральным директором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" назначен Сергей Степанов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Уточняется, что совет директоров корпорации, состоявшийся 30 июня в Москве, досрочно прекратил полномочия исполняющего обязанности гендиректора Максима Кузюка с 1 июля. Новым руководителем титановой компании назначен Степанов, ранее занимавший должность вице-президента горно-металлургического холдинга "Евраз".

Приказ о его вступлении в должность подписан сегодня, 2 июля.

Напомним, Максим Кузюк возглавил "ВСМПО-Ависма" в мае этого года, а уже в июне анонсировал сокращения на предприятии. Впоследствии почти половина сотрудников "ВСМПО-Ависма" перешла на режим неполной занятости, и в ситуацию пришлось вмешиваться уральскому полпреду президента Николаю Цуканову.