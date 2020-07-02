07 Октября 2020
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Общество В России Москва
Режиссер Кирилл Серебренников на оглашении приговора 26.06.20. (2020) | Фото: telegram-канал Baza

Режиссер Серебренников заявил, что у него нет миллионов на компенсацию ущерба Минкульту

Режиссер Кирилл Серебренников, получивший условный срок по делу "Седьмой студии" и признанный виновным в мошенничестве, заявил, что у него нет денег для компенсации Министерству культуры России.

Напомним, суд решил, что режиссер и другие фигуранты дела должны выплатить Минкульту ущерб, оцененный в 129 млн руб. Кроме того, суд назначил режиссеру штраф в 800 тыс. руб.

В интервью американскому изданию The Hollywood Reporter Серебренников заявил, что вину свою по-прежнему не признает.

"Я не вор, не мошенник. Я уверен, что когда-нибудь обстоятельства изменятся, будет вынесен оправдательный приговор. Но это вопрос времени. Я живу в Москве и могу поехать в любое место России, но я не могу уехать из страны, пока не выплачу министерству культуры много денег, которых у меня точно нет", - сказал режиссер.

Он также рассказал, что ему пишут поклонники из разных стран, они готовы скинуться, чтобы помочь ему "откупиться".

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Режиссер Серебренников заявил, что у него нет миллионов на компенсацию ущерба Минкульту

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Теги: кирилл серебренников, дело седьмой студии, компенсация, министерство культуры



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