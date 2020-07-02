Уральский генерал-лейтенант таможенной службы Максим Чмора покинул пост

Начальник Уральского таможенного управления (УТУ) генерал-лейтенант Максим Чмора покинул уральскую столицу и возглавил одно из профильных подразделений ФТС России - Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования. Исполнять обязанности до назначения нового руководителя УТУ будет первый заместитель начальника управления Алексей Фролов. Об этом сообщили Накануне.RU в отделе по связям с общественностью УТУ.

Свою прежнюю должность Максим Чмора занимал с октября 2017 г. Под его руководством Урал одним из первых открыл электронную таможню. Также была проведена масштабная реформа по концентрации декларационного массива: 99,6% всех деклараций проходят контроль в Уральской электронной таможне, а в региональных регистрируются единичные товарные партии.