Уралец получил 9 лет колонии за убийство "смотрящего"

Суд на Среднем Урале вынес приговор 52-летнему жителю Верхней Салды. Его признали виновным в убийстве "авторитета".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в начале августа 2019 года в одной из квартир по улице Энгельса: уралец выпивал там с несколькими знакомыми. С одним из них он вступил в конфликт на почве того, что приятель "чрезмерно хвалился, называл себя "блатным" и "смотрящим".

В ходе возникшей ссоры злоумышленник схватил нож и нанес своему противнику удар в область шеи. От полученного ранения тот скончался на месте.

Действительно убитый был "смотрящим" или лишь называл себя так, в СКР не уточнили. Уральцу, который расправился с ним, суд назначил 9 лет лишения свободы. Отбывать срок его отправят в колонию строгого режима.