07 Октября 2020
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Политика За рубежом
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

ВОЗ выясняет, действительно ли США скупили почти все запасы способного вылечить COVID-19 препарата

США скупили около 90% трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса. В результате страны Евросоюза и Великобритания оказались ограничены в доступе к лекарству, сообщило The Guardian.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что проверяет информацию, появившуюся в СМИ.

Препарат "Ремдесивир" был разработан американской компанией Gilead Sciences для борьбы с вирусом Эбола. Он не сумел тогда доказать свою эффективность, однако его эффект высок при лечении инфекций SARS и MERS.

23 апреля 2020 было заявлено, что препарат провалил клинические испытания в качестве средства для лечения пациентов с положительным результатом на COVID-19. Тем не менее, отмечено, что это исследование не является окончательным решением по этому вопросу.

Позже в Gilead Sciences предоставили данные о том, что препарат значительно повышает выживаемость у больных новой коронавирусной инфекцией. 1 мая власти США выдали разрешение на экстренное использование лекарства при лечении COVID-19.

В ВОЗ заявили, что точных данных об эффективности "Ремдесивира" против коронавирусной инфекции на данный момент нет, пишет Regnum. Организация отмечала, что будет выяснять у США более подробные данные, насколько это лекарство доступно, и насколько оно показало себя эффективным в борьбе с COVID-19.

Ремдесивир также используется при лечении COVID-19 в Китае.

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ВОЗ выясняет, действительно ли США скупили почти все запасы способного вылечить COVID-19 препарата

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Теги: воз, сша, коронавирус, ремдесивир



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