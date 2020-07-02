Boeing завершил программу полетов 737 MAX для повторного получения сертификата

Федеральное авиационное управление США (FAA) и компания Boeing завершили ресертификационные летные испытания самолета 737 MAX. Теперь эксперты должны проанализировать полученную информацию и, возможно, допустить этот вид воздушного судна к полетам. Правда, раньше середины сентября ждать возвращения MAX в небо не стоит.

Испытательные полеты продолжались три дня, пилоты и инженеры FAA оценивали изменения, внесенные Boeing в автоматизированные системы управления.

Напомним, в 2019 году – после двух катастроф, унесших жизни 350 человек – авиационные власти по всему миру запретили эксплуатацию Boeing 737 MAX как небезопасного самолета – до решения всех технических проблем, переобучения пилотов и прохождения сертификации по новой.

Главная доработка – обновление системы MCAS, которая раньше имела дефект – запускалась одним датчиком, который мог давать неверные данные (собственно, это и могло привести к двум авиакатастрофам). Но есть и другие дефекты, которые выявлялись в процессе анализа конструкции самолета, которые власти тоже велели исправить.

Новенький Boeing 737 MAX "Уральских авиалиний" ждет своего часа. Фото: Telegram-канал FlightMode

Перед окончательным одобрением возвращения самолета в небо 737 MAX должен пройти самое главное испытание – технический консультативный совет, на котором будут присутствовать эксперты из десятка международных авиационных регуляторов, национальных регуляторов, даже специалистов NASA пригласят.

Эксперты также оценят программы подготовки и переподготовки пилотов, которые обновил Boeing. Компании предстоит потратить миллионы долларов на перебоучение, которому раньше уделялось недостаточно внимания. В частности, пилоты должны будут проходить обучение на полноценном симуляторе, а не на обычных компьютерах.