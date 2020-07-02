В пермской краевой клинической больнице закрыто на обсервацию отделение реанимации

С 30 июня на обсервацию закрыто отделение реанимации в ГБУЗ ПК "Ордена "Знак Почета" Пермская краевая клиническая больница" в связи с тем, что у пациента был выявлен COVID-19, сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Прикамья.

Всех пациентов теперь направляют в другие больницы Перми.

Круг контактных определен, у них взяты мазки для исследования на COVID-19. Сейчас в отделении на обсервации под наблюдением врачей находятся 10 контактных пациентов.

Проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.