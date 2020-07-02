07 Октября 2020
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Елена Дерягина (2019) | Фото: Накануне.RU

"Это удар абсолютно для всех". Власти Екатеринбурга выразили соболезнования родным депутата Елены Дерягиной

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, администрация уральской столицы, депутаты и аппарат городской думы выразили соболезнования родным и близким депутата ЕГД Елены Дерягиной.

Как сообщало Накануне.RU, народная избранница скончалась сегодня ночью в городской больнице №6. У 64-летней Дерягиной оторвался тромб. Несколько дней тому назад она была госпитализирована с диагнозом "коронавирус", но у политика были и проблемы с сердцем.

Как сообщается в некрологе на официальном портале Екатеринбурга, депутат кропотливо и со знанием дела включалась в решение задач сферы образования, здравоохранения, молодежи и детей, ее всегда отличали высокая трудоспособность и искреннее внимание к людям.

Елена Дерягина(2019)|Фото: Накануне.RU

"Елена Евгеньевна была отзывчивым и порядочным человеком, надежным и честным коллегой, она искренне переживала за Екатеринбург и всегда старалась прийти на помощь к каждому, кто к ней обращался. Печальное известие о ее скоропостижной кончине стало ударом абсолютно для всех. Память о ней навсегда останется в сердцах", - отметили в городской администрации.

Елена Дерягина работала в думе уральской столицы с 2005 года.

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"Это удар абсолютно для всех". Власти Екатеринбурга выразили соболезнования родным депутата Елены Дерягиной

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Теги: Дерягина, соболезнования, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 04.07.2020 13:46 Мск Имя Елены Дерягиной присвоят Дому детского творчества Ленинского района Екатеринбурга
Ранее 02.07.2020 11:25 Мск "Вся ее жизнь и карьера были связаны с Екатеринбургом". Куйвашев принес соболезнования в связи со смертью Дерягиной

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Ранее 02.07.2020 07:24 Мск В Екатеринбурге умерла депутат-"единоросс" Дерягина

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