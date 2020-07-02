"Это удар абсолютно для всех". Власти Екатеринбурга выразили соболезнования родным депутата Елены Дерягиной

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, администрация уральской столицы, депутаты и аппарат городской думы выразили соболезнования родным и близким депутата ЕГД Елены Дерягиной.

Как сообщало Накануне.RU, народная избранница скончалась сегодня ночью в городской больнице №6. У 64-летней Дерягиной оторвался тромб. Несколько дней тому назад она была госпитализирована с диагнозом "коронавирус", но у политика были и проблемы с сердцем.

Как сообщается в некрологе на официальном портале Екатеринбурга, депутат кропотливо и со знанием дела включалась в решение задач сферы образования, здравоохранения, молодежи и детей, ее всегда отличали высокая трудоспособность и искреннее внимание к людям.

"Елена Евгеньевна была отзывчивым и порядочным человеком, надежным и честным коллегой, она искренне переживала за Екатеринбург и всегда старалась прийти на помощь к каждому, кто к ней обращался. Печальное известие о ее скоропостижной кончине стало ударом абсолютно для всех. Память о ней навсегда останется в сердцах", - отметили в городской администрации.

Елена Дерягина работала в думе уральской столицы с 2005 года.