Курганская область показала хорошие результаты по голосованию за Конституцию

В Курганской области озвучили первые итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию. По словам председателя Избирательной комиссии Курганской области Валерия Самокрутова, обработаны 100% бюллетеней, явка составила более 57%.

Этот результат намного выше, чем на выборах губернатора региона в 2019 году - тогда на участки пришли более 42% зауральцев. Уровень поддержки поправок также высок. Эксперты полагают, что рост числа жителей, посетивших участки, говорит о возросшем доверии к власти и результатах работы действующей команды. В команде губернатора Шумкова уже сделали первые выводы.

Традиционно неактивный в политическом смысле Курган показал рекордные цифры по явке. По данным системы ГАС Выборы, в столице региона на участки пришли более 45% избирателей. Учитывая, что в Кургане никакими дополнительными мерами стимулирования явки не пользовались - не проводили ни викторины, ни розыгрыши, ни побочные голосования, это заметный рост, это больше, чем на последних выборах губернатора области.

Выходившие с участков люди демонстрировали вполне взвешенную позицию: люди объясняли свой визит интересом к голосованию.

"Мы ходили голосовать всей семьей. Это долг каждого. Нужно выразить свою позицию, я считаю. Не имеет значения, согласен ты или нет. Если ты против, то иди и заяви об этом. А если за, то нет смысла тоже сидеть дома. А то у нас многие не ходят на выборы, не голосуют, а потом стонут, что все не так, что все плохо, что не тех выбрали. А чего вы то дома сидели? Идите и выбирайте. После драки уже никто кулаками не машет", - поделилась своим мнением с Накануне.RU жительница Кургана Елена Хмелева.

Еще одна жительница Кургана Нина Костоусова отметила, что многие поправки направлены на благо народа, а не против него.

"Я голосовала за поддержку семьи, за поправки о волонтерстве, так как у меня внучка - волонтер. Ей нравится помогать другим людям. Еще поддерживаю поправки о заботе о животных. Да чего там говорить - много поправок, которые важны и нужны. Пусть некоторые говорят, что все это ерунда. Нет. Мы должны жить в сильной России, в процветающей стране. Мы сами пишем ее историю", - отметила женщина.

Уже официально известно, что за поправки проголосовали более 69% жителей Курганской области, против – более 29%. Это значит, что голосование в регионе признано состоявшимся и легитимным. Цифры эти - на уровне многих более обеспеченных и экономически успешных регионах, например, ХМАО.

Высокий процент явки наблюдатели объясняют в первую очередь широкой информационной кампанией - информация о референдуме была и в СМИ, и в сети, и на наружной рекламе.

"Эти выборы - это воля народа, как они хотят жить в нашей стране - именно за это и голосуют. Я всю жизнь проработал в органах МВД. Лично мне очень близка поправка о запрете для чиновников иметь двойное гражданство, вид на жительство за рубежом и счета в иностранных банках. Все эти "запасные гавани" очень раздражали людей. Нередко оказывалось, что чиновники громко и много говорили о любви к России, а на деле в любой момент могли "заплыть" в иностранную "гавань" и "бросить там якорь", - рассказал Накануне.RU житель Кургана Виталий Сергеенко.

По версии главы Общественной палаты Курганской области Михаила Белоусова, также сыграть роль могла и хорошая организация. Голосование, напомним, длилось 7 дней – в связи с мерами безопасности из-за коронавируса. Михаил Белоусов в беседе с агентством отметил, что зауральские наблюдатели оказались на очень хорошем счету, их отметили в Общественной палате РФ в Москве.

"Были созданы все условия, чтобы каждый человек мог прийти на участок или вызвать сотрудников избирательной комиссии на дом и выразить свое мнение по поправкам в Конституцию. Особо хочу отметить, что на каждом участке, и наши наблюдатели это проверяли, имелись все необходимые санитарные средства защиты", - рассказал Накануне.RU Михаил Белоусов.

Хорошие результаты признаёт и секретарь Курганского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Кафеев.

"Я всю неделю ездил по участкам. Видно было, что граждане довольны, все улыбались. Средства защиты все были. Любые выборы – это надежда на перемены. У нас есть люди, которые ходят на выборы, а есть те, кто не ходит. К федеральным выборам, например, всегда намного больше внимания. Результат голосования в Курганской области показал – люди доверяют власти, люди доверяют нашему президенту, от этого и такой достойный результат", - сообщил Накануне.RU Евгений Кафеев.

По данным агентства, после подведения окончательных итогов в правительстве Курганской области также состоится обсуждение результатов по каждому муниципалитету.

"Некоторые муниципалитеты показали очень высокие результаты. Это не только Курган, который традиционно считается малоактивным. Это, например, Целинный район. Там есть межэлитные конфликты, но тем не менее на время выборов их удалось погасить. Кроме того, Сафакулевский район, где не так давно был избран новый мэр. Это говорит о хорошей мобилизации и управляемости. Вероятно, глав, которые показали хороший результат, ждёт карьерный рост. Тем более, что команда губернатора ещё формируется", -сказал инсайдер.