07 Октября 2020
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"Россети" запустили в работу обновленный Портал электросетевых услуг

Компания "Россети" с 1 июля запустила в работу обновленный Портал электросетевых услуг. Портал-ТП.рф позволяет подать онлайн-заявку на техническое присоединение к сетям, рассчитать стоимость услуг с помощью "калькулятора", пошагово отследить все процедуры, направить обращение в сетевую компанию.

На ресурсе появился личный кабинет гарантирующего поставщика, стала доступна возможность восстановления ранее выданных документов о техприсоединении (ТП), реализована функция "Передача объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевой организации". Функционал личного кабинета расширен, а именно упрощены следующие сервисы: порядок ТП мощностью до 150 кВт в электронной форме, прием заявок и электронное взаимодействие для всех категорий заявителей, электронный документооборот на всех этапах, интернет-оплата услуг, уведомление со стороны заявителя о выполнении техусловий.

И кроме того, обновленный дизайн Портала-ТП.рф с удобными смысловыми блоками и интуитивно понятным меню позволяет пользователем легко ориентироваться на сайте.
 
"Портал электросетевых услуг – один из важных инструментов масштабной работы "Россетей" по совершенствованию процедур технологического присоединения. Он дает нам возможность вести работу с заявками потребителей в режиме реального времени и исключить бумажный документооборот. Компания уделяет большое внимание развитию удаленных сервисов, что помогает нам повысить эффективность, а потребителям – экономить время и ресурсы", – прокомментировал заместитель генерального директора "Россетей" Алексей Мольский.
 
В 2020 году "Россети" планируют выполнить 312 тыс. договоров на ТП, присоединив в общей сложности 15,1 ГВт мощности.
 
По итогам рейтинга Всемирного банка "Ведение бизнеса 2020" сроки осуществления технического присоединения составили 41 день, а количество необходимых этапов 2. Теперь "Россети" сократили количество этапов до 1, а сроки ТП объектов малого и среднего бизнеса – до 25 дней.

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"Россети" запустили в работу обновленный Портал электросетевых услуг

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Теги: Россети Урал, портала электросетевых услуг



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