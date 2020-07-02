07 Октября 2020
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бюллетень, голосование, конституция рф (2020) | Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

В Чечне почти 98% жителей выступили за поправки в Конституцию

В Чечне за поправки в Конституцию проголосовали 97,92% избирателей, 1,94% против.

В республике обработаны 100% протоколов, сообщает ЦИК. Явка в регионе составила 95,14%.

Также высокие показатели в ходе голосования по поправкам зафиксированы в Дагестане и Туве - там "за" высказались за 90,27% и 96,79% избирателей соответственно.

Ранее Центральная избирательная комиссия России заявила, что обработано уже 99,9% протоколов. За внесение поправок в Конституцию свои голоса отдали 77,93% россиян, против высказались 21,26%. Явка составила порядка 65%.

Ненецкий автономный округ единственным из регионов продемонстрировал протестное голосование: "за" - 45,72%, "против" - 53,37% после обработки 87,27% бюллетеней.

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В Чечне почти 98% жителей выступили за поправки в Конституцию

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Теги: чечня, поправки в конституцию



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Развитие сюжета:

Ранее 02.07.2020 10:25 Мск Клишас и Крашенинников рассказали, когда поправки в Конституцию вступят в силу

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