В Чечне почти 98% жителей выступили за поправки в Конституцию

В Чечне за поправки в Конституцию проголосовали 97,92% избирателей, 1,94% против.

В республике обработаны 100% протоколов, сообщает ЦИК. Явка в регионе составила 95,14%.

Также высокие показатели в ходе голосования по поправкам зафиксированы в Дагестане и Туве - там "за" высказались за 90,27% и 96,79% избирателей соответственно.

Ранее Центральная избирательная комиссия России заявила, что обработано уже 99,9% протоколов. За внесение поправок в Конституцию свои голоса отдали 77,93% россиян, против высказались 21,26%. Явка составила порядка 65%.

Ненецкий автономный округ единственным из регионов продемонстрировал протестное голосование: "за" - 45,72%, "против" - 53,37% после обработки 87,27% бюллетеней.