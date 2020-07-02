07 Октября 2020
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Политика В России
Голосование во дворе (2020) | Фото: vk.com/shtabugra

Стали известны итоги голосования в 15 регионах, где уже посчитали 100% голосов

Центральная избирательная комиссия России заявила, что обработано уже 99,9% протоколов. За внесение поправок в Конституцию свои голоса отдали 77,93% россиян, против высказались 21,26%. Явка составила порядка 65%.

А вот расклад по регионам, где обработали 100% протоколов:

Чечня: за — 97,92%, против — 1,94%;

Югра: за — 69%, против — 30%;

Башкирия: за — 88,68% жителей, против— 10,6%;

Забайкалье: за —72,92%, против— 24,22%;

Ростовская область: за — 83,54%, против — 15,94%;

Тюменская область: за — 85,57%, против — 14,04%;

Красноярский край: за — 70,1%, против — 28,96%;

Челябинская область: за — 69,54%, против — 29,55%;

Карелия: за — 70,46%, против — 28,58%;

Волгоградская область: за — 83,39%, против — 15,86%;

Самарская область: за — 80,55%, против — 18,68 %;

Оренбургская область: за — 73,6%, против — 25,29%;

Астраханская область: за — 86,73%, против — 12,73%;

Кемеровская область: за — 87,29%, против — 12,03%;

Севастополь: за — 84,6%, против — 14,6%.

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Стали известны итоги голосования в 15 регионах, где уже посчитали 100% голосов

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Теги: поправки в конституцию, голосование, обработка голосов, итоги



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