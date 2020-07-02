Школьников заподозрили в DDoS-атаках на собственные электронные дневники и контрольные работы

"Ростелеком" считает, что некоторые DDoS-атаки на образовательные ресурсы в марте-мае этого года могли организовать школьники. В это время они находились на дистанционном обучении, для которого понадобились различные электронные ресурсы. И учебники, и дневники, и общение учителей с учениками – все переместилось в сеть.

В исследовании компании, на которое ссылается РБК, говорится, что за указанный период количество атак выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 7 тыс.

Аналитики отмечают, что сложность и мощность атак при этом была низкой, применялись "легкодоступные инструменты с уже устаревшим набором уязвимых серверов, что говорит о низкой квалификации злоумышленников".

Такое стечение обстоятельств заставило экспертов подумать на самих школьников. Например, атаки осуществлялись на электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков и пр. В связи с тем, что мощность атак в этот же период снизилась, аналитики предположили, что их проводили сами школьники, "которые хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники".