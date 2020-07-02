07 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
шокер (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге осужден коммерсант, пытавший свою сотрудницу в подсобке

Суд в Екатеринбурге вынес приговор местному бизнесмену. Его признали виновным в разбойном нападении на женщину-реализатора, которую он подозревал в растрате.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2018 году у коммерсанта возникло подозрение о недостаче по вине реализатора. Весной того же года мужчина с несовершеннолетним сыном приехали в торговый павильон на улице Грибоедова. Сына, не подозревавшего о его намерениях, предприниматель оставил в торговом зале, а сам под надуманным предлогом позвал продавщицу в подсобку.

Там он столкнул ее с лестницы и избил по голове заранее приготовленной палкой, обернутой в ткань. Также злоумышленник использовал электрошокер, после чего потребовал написать расписку о передаче ему 300 тысяч рублей, якобы похищенных у его фирмы, а также сообщить пин-коды ее банковских карт.

Испуганная женщина написала расписку и назвала коды, после чего коммерсант отправил сына к банкоматам для снятия средств с карт потерпевшей. Однако никаких денег там не оказалось, и парень вернулся ни с чем. Тогда бизнесмен поручил сыну следить, чтобы реализатор не смогла покинуть павильон, но ей удалось сбежать и позвать на помощь.

Уже в ходе расследования выяснилось, что недостача, в которой глава фирмы подогревал сотрудницу, не нашла своего подтверждения. Чкаловский районный суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

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В Екатеринбурге осужден коммерсант, пытавший свою сотрудницу в подсобке

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Теги: бизнесмен, пытки, суд, приговор, Екатеринбург



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