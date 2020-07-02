07 Октября 2020
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Более 8 тысяч человек обследовано на иммунитет к коронавирусу в России

Более 8 тысяч человек прошли тест на иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах России, сообщил Роспотребнадзор.

Всего было обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 - в Хабаровском крае, говорится на сайте ведомства.

Полученные данные используют для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом.

Ранее сообщалось, что в июне начнется первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России. В нем примут участие россияне старше 1 года из 23 регионов страны (ранее сообщалось о 22 субъектах РФ).

В столице примерно 20% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу – у них обнаружены антитела. В Москве, напомним, проходят массовые тестирования.

По мнению некоторых экспертов, популяционный иммунитет будет иметь значение после того, как антитела появятся у 70% населения – тогда распространение вируса сойдет на нет само собой и эпидемия прекратится.

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Более 8 тысяч человек обследовано на иммунитет к коронавирусу в России

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Теги: иммунитет, коронавирус, пилотные регионы



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