Югра - самый "протестный" регион "тюменской матрешки"

Югра - лидер среди регионов "тюменской матрешки" по числу проголосовавших против поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно последним данным системы ГАС-Выборы, "против" поправок высказались 30,05% человек, 69% избирателей их поддержали.

Ямал оказался лидером среди трех регионов по проценту одобрения изменений Основного закона страны. Поддержали изменения 89,16% избирателей, против выступили только 10,29%.

В Тюменской области также высокий процент одобрения - 85,57% - "за", "против" - 14,04%.

Напомним, к 6.00 2 июля обработано 99,9% протоколов УИК по голосованию по поправкам в Конституцию. За принятие поправок проголосовали 77,93% избирателей страны, пришедших на участки, против – 21,26%. Явка на общероссийском голосовании составила 65%.