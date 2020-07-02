07 Октября 2020
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Югра - самый "протестный" регион "тюменской матрешки"

Югра - лидер среди регионов "тюменской матрешки" по числу проголосовавших против поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно последним данным системы ГАС-Выборы, "против" поправок высказались 30,05% человек, 69% избирателей их поддержали.

Ямал оказался лидером среди трех регионов по проценту одобрения изменений Основного закона страны. Поддержали изменения 89,16% избирателей, против выступили только 10,29%.

В Тюменской области также высокий процент одобрения - 85,57% - "за", "против" - 14,04%.

Напомним, к 6.00 2 июля обработано 99,9% протоколов УИК по голосованию по поправкам в Конституцию. За принятие поправок проголосовали 77,93% избирателей страны, пришедших на участки, против – 21,26%. Явка на общероссийском голосовании составила 65%.

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Югра - самый "протестный" регион "тюменской матрешки"

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Теги: Конституция РФ, голосование, процент



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