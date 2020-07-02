Дональд Трамп объяснил, почему не носит маску

Дональд Трамп объяснил, почему не носит маску. Это пренебрежение средствами индивидуальной защиты со стороны президента возмущает как политических оппонентов главы Белого дома, так и простых американцев.

На очередном брифинге президент заявил, что является сторонником ношения масок. И если бы он находился в окружении людей, то точно ходил бы в маске. Но поскольку в толпе Трамп не бывает, а его окружение постоянно тестируется на коронавирус, он не видит смысла в ношении маски.

"Я надевал маску, мне даже понравилось, как я в ней смотрюсь. Это была черная маска, я был похож на героя вестерна", - заявил Трамп.

Путин не надел маску даже на голосование. Фото: пресс-служба Кремля

Кстати, маску не носит и российский президент Владимир Путин, видимо, тоже рассчитывая на безопасность своего окружения. Например, на избирательный участок накануне он пришел без маски и перчаток. Его примеру последовал и переболевший коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин, тем не менее, второе лицо государство все-таки получило за такую беспечность выговор от главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая предложила не рассчитывать исключительно на антитела в качестве защиты.