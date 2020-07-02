07 Октября 2020
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Дональд Трамп Мелания Трамп (2019) | Фото:youtube.com

Дональд Трамп объяснил, почему не носит маску

Дональд Трамп объяснил, почему не носит маску. Это пренебрежение средствами индивидуальной защиты со стороны президента возмущает как политических оппонентов главы Белого дома, так и простых американцев.

На очередном брифинге президент заявил, что является сторонником ношения масок. И если бы он находился в окружении людей, то точно ходил бы в маске. Но поскольку в толпе Трамп не бывает, а его окружение постоянно тестируется на коронавирус, он не видит смысла в ношении маски.

"Я надевал маску, мне даже понравилось, как я в ней смотрюсь. Это была черная маска, я был похож на героя вестерна", - заявил Трамп.

Путин проголосовал по поправкам в Конституцию 01.07.20.|Фото: пресс-служба Кремля/kremlin.ru

Путин не надел маску даже на голосование. Фото: пресс-служба Кремля

Кстати, маску не носит и российский президент Владимир Путин, видимо, тоже рассчитывая на безопасность своего окружения. Например, на избирательный участок накануне он пришел без маски и перчаток. Его примеру последовал и переболевший коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин, тем не менее, второе лицо государство все-таки получило за такую беспечность выговор от главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая предложила не рассчитывать исключительно на антитела в качестве защиты.

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Дональд Трамп объяснил, почему не носит маску

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Теги: дональд трамп, маска, средства индивидуальной защиты, владимир путин



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