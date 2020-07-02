Полицейские Ялуторовска изъяли у местного жителя нелегальный алкоголь на 19 миллионов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области был обнаружен 43-летний житель Ялуторовска, который планировал сбывать крупную партию нелегальной немаркированной продукции на территории региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, мужчина хранил коробки с алкоголем в двух арендованных гаражных боксах. Вся продукция, а именно более 98 тыс. бутылок и канистры со спиртосодержащей жидкостью, объемом 1,7 тыс. л. не подлежали обязательной маркировке федеральными специальными знаками акцизного сбора. При этом сумма всей продукции составила более 19 млн руб., что является особо крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "Б" части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы. На данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к сбыту нелегальной продукции.