07 Октября 2020
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Отпуск-2020: дома и на даче его проведет половина россиян

Прошла уже половина 2020 года, а россияне все еще собираются в отпуск. Причем некоторые не теряют надежды отдохнуть за границей.

Данные исследования сервиса поиска работы HeadHunter свидетельствую, что порядка 63% опрошенных россиян пойдут в отпуск в этом году, еще 17% не планируют его брать, 20% пока не определились. 27% хотят провести отпуск дома, передает ТАСС.

Еще 22% планируют отдыхать на даче, 19% будут путешествовать по России на автомобиле. 17% намерены отдохнуть на природе, 13% поедут в санатории и дома отдыха. При этом 16% рассчитывают отдохнуть за границей.

Большинство из тех, кто не планирует брать отпуск, заявили об отсутствии средств на отдых, 21% просто не хотят отдыхать, 19% уже брали отпуск в этом году.

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Отпуск-2020: дома и на даче его проведет половина россиян

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Теги: отпуск, россияне, коронавирус, дача



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