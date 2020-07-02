NYT назвала имя посредника в "сговоре" России и талибов

Газета New York Times продолжает публиковать материалы о якобы сговоре России и группировки "Талибан" (запрещена в РФ).

В новой статье, ссылаясь на американских и афганских официальных лиц, издание утверждает, что главным посредником двух сторон был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

По данным издания, Азизи в Афганистане выиграл контракты на строительство проектов коалиции во главе с США, а затем стал работать в России. Около полугода назад в Афганистане у бизнесменов, которые могли быть связаны с ним, проходили обыски. К этому моменту Азизи якобы сбежал.

Ранее издание обвинило Россию в выплатах боевикам, связанным с группировкой, за убийства американских военных в Афганистане.

При этом президент Дональд Трамп опроверг данные газеты, назвав ее материалы "заказухой". Он заявил, что высшее руководство США – он и вице-президент Майкл Пенс, а также глава аппарата Белого дома Марк Мидоус – не получали от разведки сообщений о нападениях на американские войска в Афганистане.

Несмотря на эти заявления Белого дома, стало известно, что главы ЦРУ и АНБ отчитаются перед Конгрессом США по информации о якобы сговоре России с афганскими террористами, передает Regnum.