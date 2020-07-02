NYT назвала имя посредника в "сговоре" России и талибов

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
талибы талибан (2007) | Фото: AFP

NYT назвала имя посредника в "сговоре" России и талибов

Газета New York Times продолжает публиковать материалы о якобы сговоре России и группировки "Талибан" (запрещена в РФ).

В новой статье, ссылаясь на американских и афганских официальных лиц, издание утверждает, что главным посредником двух сторон был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

По данным издания, Азизи в Афганистане выиграл контракты на строительство проектов коалиции во главе с США, а затем стал работать в России. Около полугода назад в Афганистане у бизнесменов, которые могли быть связаны с ним, проходили обыски. К этому моменту Азизи якобы сбежал.

Ранее издание обвинило Россию в выплатах боевикам, связанным с группировкой, за убийства американских военных в Афганистане.

При этом президент Дональд Трамп опроверг данные газеты, назвав ее материалы "заказухой". Он заявил, что высшее руководство США – он и вице-президент Майкл Пенс, а также глава аппарата Белого дома Марк Мидоус – не получали от разведки сообщений о нападениях на американские войска в Афганистане.

Несмотря на эти заявления Белого дома, стало известно, что главы ЦРУ и АНБ отчитаются перед Конгрессом США по информации о якобы сговоре России с афганскими террористами, передает Regnum.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

NYT назвала имя посредника в "сговоре" России и талибов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Талибан, Россия, New York Times



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.08.2020 08:12 Мск Помпео: Москва заплатит "огромную цену" в случае обнаружения сговора с талибами
Ранее 08.07.2020 07:55 Мск В командовании ВС США усомнились в сговоре России с талибами
Ранее 02.07.2020 10:11 Мск В Кремле ответили на призыв сенатора США ввести санкции против Путина

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.07.2020 08:38 Мск Ждать новых санкций? В США заявили о перехвате "российских" банковских переводов талибам

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети