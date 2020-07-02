"За" поправки проголосовали почти 66% жителей Свердловской области

В избирательной комиссии Свердловской области подвели предварительные итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, "за" поправки проголосовали 65,99% уральцев, "против" выступили 32,94%. Недействительными были признаны 1,07% бюллетеней.

Явка участников голосования по области составила 51,55%, по Екатеринбургу около 45%. Глава города Александр Высокинский назвал ее "высокой", хотя ранее утверждал обратное.

Что касается отдельных районов Екатеринбурга, больше всего поддержали поправки в Конституцию в Железнодорожном – там "за" высказались 65,71% проголосовавших, "против" выступили 33,29%. Меньше всего изменения поддерживают в Ленинском – "за" 61,52%, "против" 37,72%.

Средний результат по городу таков: "за" поправки 63,31%, "против" – 35,85%.

Отметим, голосование в уральской столице было отмечено провокациями, связанными с коронавирусом и "ростом тарифов ЖКХ в четыре раза". Городские власти собираются подавать заявления в правоохранительные органы.