В Екатеринбурге умерла депутат-"единоросс" Дерягина

Депутат Екатеринбургской гордумы Елена Дерягина скончалась минувшей ночью. Это произошло в городской больнице № 6. Как рассказали Накануне.RU источники в думе, у 64-летней народной избранницы оторвался тромб.

Несколько дней тому назад Дерягина была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Однако, у политика были и проблемы с сердцем.

Елена Дерягина являлась одной из старожилов местного представительного органа. Политик работала в думе с 2005 года.