07 Октября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге умерла депутат-"единоросс" Дерягина

Депутат Екатеринбургской гордумы Елена Дерягина скончалась минувшей ночью. Это произошло в городской больнице № 6. Как рассказали Накануне.RU источники в думе, у 64-летней народной избранницы оторвался тромб.

Несколько дней тому назад Дерягина была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Однако, у политика были и проблемы с сердцем.

Елена Дерягина являлась одной из старожилов местного представительного органа. Политик работала в думе с 2005 года.

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В Екатеринбурге умерла депутат-"единоросс" Дерягина

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Теги: Елена Дерягина, Единая Россия, коронавирус



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Ранее 02.07.2020 09:17 Мск "Это удар абсолютно для всех". Власти Екатеринбурга выразили соболезнования родным депутата Елены Дерягиной

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