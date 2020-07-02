07 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2020) | Фото: Газпром нефть

В Югре нефтяники переводят в "цифру" систему управления спецтранспортом

На Южно-Приобском месторождении в ХМАО тестируют новую систему управления транспортом. Она должна повысить эффективность логистики, обеспечить оптимальную загрузку парка спецтехники и исключить простои бригад.

Как рассказали Накануне.RU в "Газпромнефть-Хантосе", цифровой помощник в режиме онлайн распределяет технологический транспорт с учетом производственных задач, в том числе по добыче нефти, текущему и капитальному ремонту скважин (ТКРС). При этом учитываются такие факторы, как дебит скважин, расстояния между объектами, вид дорожного покрытия, наличие переправ. 

В пилотном проекте участвуют подрядные организации, оказывающие услуги по ТКРС. Сейчас в базе программы около 40 единиц спецтехники: автоцистерны, цементировочные агрегаты, самосвалы, автокраны. При появлении производственной необходимости программа автоматически выявляет доступную технику, которая сможет прибыть на объект в кратчайшие сроки и с минимальными издержками решить задачу. Использование новой цифровой платформы позволяет компании также исключить человеческий фактор и оперативно обрабатывать поступающую информацию.

"Цифровые технологии открывают для нас новые возможности в плане более эффективного использования имеющихся ресурсов, оперативного принятия решений", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Алексей Кан. В то же время, по его словам, инновации требуют и перестройки некоторых бизнес-процессов, изменения организационной структуры. Все эти шаги предусмотрены программой "Актив будущего", которая реализуется в компании.

 

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В Югре нефтяники переводят в "цифру" систему управления спецтранспортом

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Теги: Газпромнефть-Хантос, спецтранспорт



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