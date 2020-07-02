07 Октября 2020
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

НАО показал протест: большинство против поправок

Ненецкий автономный округ (НАО) единственным из регионов продемонстрировал протестное голосование по поправкам в Конституцию.

"За" - 45,72%, "против" - 53,37%, таковы данные после обработки 87,27% бюллетеней.

Отметим, что резкий протест в НАО недавно вызвала идея объединения с Архангельской областью. После акций недовольства власти заявили, что отказываются от этой инициативы.

Ранее сообщалось, что протестное голосование по поправкам показывает Коми, однако по мере обработки бюллетеней ситуация там выправилась.

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НАО показал протест: большинство против поправок

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Теги: Ненецкий автономный округ, против поправок



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