07 Октября 2020
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Политика Курганская область
голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

Курганский блогер не увидел нарушений на участке голосования и высказался по поправкам в Конституцию

Местные общественники, политики и бизнесмены в своих пабликах и сайтах высказывают мнение по поводу поправок и безопасности процедуры проведения голосования. Накануне.RU решило обратиться к известному курганскому блогеру Андрею Вагину.

"Поскольку ближайший участок виден из моего окна, могу сказать, что жители шли голосовать активно. По ощущениям - так же, как и во время других выборов, хотя в этот раз процесс голосования длился неделю. Я заранее воспользовался возможностью через Госуслуги выбрать участок для голосования, поэтому проголосовал не по месту прописки, а рядом с местом проживания", - отметил Вагин.

Блогер добавил, что никаких нарушений легитимности голосования на избирательном участке не увидел.

"Проверка на входе была. Были организованы различные мелочи, которые позволяют минимизировать контакт с членами избирательной комиссии. Никаких нарушений, все хорошо", - добавил Андрей Вагин.

Он также выразил свое отношение к поправкам.

"Мое мнение - есть поправки, которые избыточны, и могут регулироваться другим законами. Но главное, чтобы Конституция была понятна всем и ее читали. Про нарушения сказать ничего не могу", - добавил Андрей Вагин.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию в Курганской области признано легитимным. Явка избирателей составила 57,83%. За высказались 69,58% жителей Зауралья, против - 29,53%.

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Курганский блогер не увидел нарушений на участке голосования и высказался по поправкам в Конституцию

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Теги: Андрей Вагин, Курган, голосование, поправки, блогер



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