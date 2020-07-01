Ямал вырвался в лидеры по одобрению поправок в Конституцию среди регионов УрФО

На Ямале 90,41% поддерживают изменения в Конституцию, 9% - нет. Такие данные опубликованы в система ГАС-Выборы, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент это самый высокий процент одобрения среди регионов УрФО. Ранее лидерство по этому критерию было у Свердловской области. Сейчас на Среднем Урале этот процент составляет 66,74% - "за" и 32,25% - "против".

В Тюменской области процент поддержки составляет 89,72%. Против проголосовали 9,99%. В Югре - 70,56% - "за", "против" - 28,62%. В Курганской области - "за" 70,96%, "против" - 28,23%, в Челябинской - 71,49% за поправки, 27,55% - "против".

В Пермском крае 71,91% - "за", "против" - 27,15%.