Самым протестным регионом стала Республика Коми: первые результаты были против поправок

Самым протестным регионом, по предварительным итогам, стала Республика Коми, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам обработки 5,2% протоколов: за поправки в Конституцию высказались лишь 29,93%, против - 68,88%. По состоянию на 18.00 явка составила 49.68%.

Однако сейчас, согласно системе ГАС-Выборы, ситуация выровнялась. За поправки проголосовали 56,48% избирателей, против - 43,12%.

В настоящий момент в целом по стране обработано 30% протоколов голосования по поправкам (данные ЦИК по РФ). За проголосовали — 74,10%. Против — 24,97%. Явка составила 64,99%.