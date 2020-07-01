07 Октября 2020
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голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

Самым протестным регионом стала Республика Коми: первые результаты были против поправок

Самым протестным регионом, по предварительным итогам, стала Республика Коми, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам обработки 5,2% протоколов: за поправки в Конституцию высказались лишь 29,93%, против - 68,88%. По состоянию на 18.00 явка составила 49.68%.

Однако сейчас, согласно системе ГАС-Выборы, ситуация выровнялась. За поправки проголосовали 56,48% избирателей, против - 43,12%.

В настоящий момент в целом по стране обработано 30% протоколов голосования по поправкам (данные ЦИК по РФ). За проголосовали — 74,10%. Против — 24,97%. Явка составила 64,99%.

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Самым протестным регионом стала Республика Коми: первые результаты были против поправок

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Теги: Конституция РФ, голосование



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