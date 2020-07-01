Высокинский назвал высокой явку в Екатеринбурге на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подвел итоги основного дня голосования по поправкам в Конституцию РФ. Явку на избирательные участки мэр назвал высокой, передает корреспондент Накануне.RU.

"Екатеринбург показал явку практически в 45%, что для нас тоже достаточно серьезная планка, поскольку Екатеринбург всегда голосует на уровне 30%. Это и по выборам в Госдуму, депутатов городской, областной думы. И мы сегодня взяли новый рубеж. Это очень хороший рубеж с точки зрения гражданской ответственности горожан, роста нашего самосознания, роста гражданского общества в городе Екатеринбург", - заявил мэр.

Он также заявил, что администрация города готовит заявление в правоохранительные органы из-за провокаций во время голосования.

Отметим, что в целом по области явка по состоянию на 18.00 составила 49.16%.