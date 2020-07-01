ЦИК: За поправки проголосовали 72% при явке около 65%

По состоянию на 20.00 явка на голосовании по Конституции РФ составила 64,99%, об этом сообщили Накануне.RU в Центральной избирательной комиссии РФ.

По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, это "очень достойный" результат. После обработки 20% протоколов за поправки проголосовали 72,14% россиян, против — 26,89%.

Между тем, на Пушкинской площади в Москве собрались противники голосования, кто-то играет на гитаре, полиция в дело не вмешивается и стоит в стороне, сообщает Mash. По оценкам участников, народу пришло меньше, чем ожидалось.