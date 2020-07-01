07 Октября 2020
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

УрФО голосует: В Свердловской области процент одобрения поправок высокий, а явка - низкая

По итогам обработки первых протоколов в Свердловской области поправки в Конституцию РФ поддержали более 90% жителей, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным ЦИК обработано 0,04% протоколов. За поправки проголосовали 93,75% свердловчан, против - 6,25%. При этом регион показал не очень высокую явку. Согласно данным ЦИК, по состоянию на 18.00 она составила всего лишь 49.16%.

В соседней Тюменской области процент поддержки после обработки 0,09% протоколов составил 88,72%. Против проголосовали 9,77%. При этом явка значительно выше - 73.46%, по состоянию на 18.00.

На Ямале явка в это же время составила 78.84%. При этом, как ранее сообщало Накануне.RU, на досрочном голосовании явка, по заявлению избиркома, "превысила 100%". Это произошло из-за того, что в регион на вахту приехало больше людей, чем планировалось изначально. "За" поправки к Конституции - более 86%, "против" - 13%.

В Югре явка оказалась скромнее, но все равно выше, чем у свердловчан - 59.62%. В Челябинской - 62.19%, Курганской - 55.90%. Данных о результатах голосования пока нет.

В Пермском крае за поправки в Конституцию проголосовали 87,57% жителей, против - 11,56%. В настоящий момент обработано 0,28% протоколов. Явка по состоянию на 18.00, еще ниже, чем в Свердловской области - 47.74%.

Напомним, ранее сообщалось, что за поправки к Конституции проголосовали 71,46% россиян, против - 27,55%. Такие данные опубликовал ЦИК РФ после обработки 15% протоколов.

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УрФО голосует: В Свердловской области процент одобрения поправок высокий, а явка - низкая

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Теги: Конституция РФ, голосование



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